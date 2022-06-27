В Шиловском районе на предприятии «Стройполимер» произошел пожар

По данным регионального управления МЧС, обошлось без пострадавших.

В Шиловском районе на предприятии «Стройполимер» произошел пожар. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Информация о возгорании цеха по производству поликарбоната в заводе в поселке Лесной появилась в понедельник, 27 июня, в 16:11. К 19:41 пожар локализовали, к 20:24 — ликвидировали. Полная ликвидация — 21:27.

Информации о пострадавших нет.

Огонь тушили 25 пожарников, были привлечены шесть автоцистерн, одна автолестница, один коленчатый подъемник.