В Рязани прошел рейд по несанкционированным пляжам

В Рязани специалисты контрольно-аналитического управления администрации вместе с полицейскими провели рейд по местам отдыха горожан на необорудованных прибрежных зонах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани специалисты контрольно-аналитического управления администрации вместе с полицейскими провели рейд по местам отдыха горожан на необорудованных прибрежных зонах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 26 июня мониторинг провели на водоемах, находящихся рядом с поселком Семчино и деревней Канищево, — на озерах Большое Сельное, Яслинка, Заульское, Монастырское.

Во время рейда было отмечено, что на озере Большое Сельное стоит табличка «Купание запрещено», на озере Яслинка оборудован стихийный пляж, но таблички нет. Ее установят в ближайшее время. На озерах Заульское и Монастырское подходов к воде нет.

С отдыхающими провели беседы о безопасности пребывания на воде и о запрете купания в неустановленных местах. Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные, оборудованные места.

Всего на территории Рязани работают пять муниципальных пляжей: на озере Ореховое, в Солотче около санатория «Старица», а также три купальных зоны на Борковских карьерах №№ 1, 2, 3. Эти зоны отдыха оборудованы по всем нормам, на них дежурят спасатели и медики.