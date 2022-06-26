Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
26°
Пнд, 27
30°
Втр, 28
25°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.01 / 65 25/06 08:03
Нал. EUR 60.01 / 65 25/06 08:03
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
7 367
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
2 074
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
5 492
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
6 605
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Москве поклонники пришли на церемонию прощания с Юрием Шатуновым
В Москве множество поклонников собрались проститься с певцом Юрием Шатуновым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, 26 июня. Трансляцию ведет Shot.

В Москве множество поклонников собрались проститься с певцом Юрием Шатуновым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, 26 июня. Трансляцию ведет Shot.

Как сообщает Telegram-канал, люди занимали очередь с ночи, чтобы проститься со своим кумиром. В ожидании церемонии они хором пели песни любимого исполнителя.

Поклонница из Оренбурга привезла плюшевого мишку от воспитанников детского дома, в котором рос артист.

Фанат Шатунова, который не смог приехать на прощание, прислал грузовик роз. Цветы раздали собравшимся поклонникам артиста.

Напомним, экс-солист группы «Ласковый май» скончался 23 июня от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.

На видео попали последние минуты жизни Юрия Шатунова.