В Москве поклонники пришли на церемонию прощания с Юрием Шатуновым

В Москве множество поклонников собрались проститься с певцом Юрием Шатуновым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, 26 июня. Трансляцию ведет Shot.

В Москве множество поклонников собрались проститься с певцом Юрием Шатуновым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, 26 июня. Трансляцию ведет Shot.

Как сообщает Telegram-канал, люди занимали очередь с ночи, чтобы проститься со своим кумиром. В ожидании церемонии они хором пели песни любимого исполнителя.

Поклонница из Оренбурга привезла плюшевого мишку от воспитанников детского дома, в котором рос артист.

Фанат Шатунова, который не смог приехать на прощание, прислал грузовик роз. Цветы раздали собравшимся поклонникам артиста.

Напомним, экс-солист группы «Ласковый май» скончался 23 июня от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.

На видео попали последние минуты жизни Юрия Шатунова.