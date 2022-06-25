Сорокина призвала рязанцев купаться только в оборудованных местах

Мэр Рязани Елена Сорокина призвала рязанцев не забывать о правилах поведения на воде. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина призвала рязанцев не забывать о правилах поведения на воде. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, синоптики прогнозируют жару до +32 градусов, которая продлится не один день. Спасаться от летнего зноя следует только в оборудованных для купания местах, отметила Сорокина.

В Рязани это пять пляжей — они расположены на Ореховом озере, на реке Старица в Солотче, на Борковских карьерах №№ 1, 2 и 3. На этих пляжах работают медицинские пункты и дежурят спасатели, подготовлены необходимые плавсредства для спасения людей на воде, установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, предупредительные таблички, подчеркнула глава администрации города.

«Уважаемые рязанцы, будьте внимательны, следите за детьми во время посещения пляжей и соблюдайте основные меры безопасности!» — призвала Сорокина.

Напомним, в Рязани в субботу, 25 июня, в Семчине в водоеме обнаружили тело мужчины. Труп находился в месте, не оборудованном для купания.