Установлена личность утонувшего в рязанском озере мужчины

В Рязани следователи проводят проверку после того, как в Семчинском озере был найден труп мужчины в субботу, 25 июня.

В Рязани следователи проводят проверку после того, как в Семчинском озере в субботу, 25 июня, был найден труп мужчины.

Личность погибшего установлена, это местный житель 1975 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина стал тонуть на глазах у очевидцев, но они не смогли его спасти.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что спасатели подняли труп мужчины из водоема в Семчине.