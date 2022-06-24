С погибшими при крушении самолета Ил-76 членами экипажа простятся в Оренбурге
Церемония назначена на 26 июня.
С погибшими при крушении самолета Ил-76 членами экипажа простятся в Оренбурге. Об этом в пятницу, 24 июня,
Прощание состоится в 12.00 26 июня в СКК «Оренбуржье».
Напомним, крушение военного самолета Ил-76 случилось около четырех утра. На борту находились девять человек экипажа, трое из которых погибли сразу, еще двое скончались в больнице. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя.
Момент падения попал на видео.