С погибшими при крушении самолета Ил-76 членами экипажа простятся в Оренбурге

Церемония назначена на 26 июня.

С погибшими при крушении самолета Ил-76 членами экипажа простятся в Оренбурге. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило «Оренбургское региональное телевидение» со ссылкой на собственный источник.

Прощание состоится в 12.00 26 июня в СКК «Оренбуржье».

Напомним, крушение военного самолета Ил-76 случилось около четырех утра. На борту находились девять человек экипажа, трое из которых погибли сразу, еще двое скончались в больнице. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя.

Момент падения попал на видео.