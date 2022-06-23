Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
489
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 856
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 864
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Касимовском районе Малков оценил ход строительства животноводческого комплекса
Объект планируют сдать к 2024 году.

23 июня Павел Малков в ходе рабочей поездки в Касимовский район осмотрел в селе Дмитриево площадку строительства животноводческого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Строительство молочно-товарной фермы на 2000 голов — это инвестиционный проект. Его реализует А. О. Племзавод «Дмитриево» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Объект планируют сдать к 2024 году. Его стоимость — 2,1 млрд рублей. Производственные мощности комплекса составят почти 21 тысячи тонн молока в год. Инвестпроект позволит создать 30 новых рабочих мест. В настоящее время сформирована проектно-сметная документация, на участке частично провели подготовительные работы, заложили фундаменты. Сейчас обсуждается вопрос предоставления предприятию льготного инвестиционного кредита.

Племзавод «Дмитриево» является одним из передовых и высокорентабельных предприятий Рязанской области. Хозяйство многоотраслевое. Оно занимается как растениеводством, так и животноводством. В частности, валовое производство молока в прошлом году составило 12,8 тыс. тонн, поголовье крупного рогатого скота — 3 тысяч голов. Специалисты применяют передовые технологии содержания и кормления скота, постоянно улучшается генетический потенциал стада. Особое внимание уделяется укреплению кормовой базы и семенного фонда. Это позволяет получать большие урожаи зерновых.

Павел Малков положительно оценил деятельность хозяйства и планы его развития. Врио губернатора отметил, что в условиях экономических санкций важно планировать расширение производства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, создание крепкого семенного фонда. Это поможет в укреплении продовольственной безопасности и импортозамещении.

Чиновник особо отметил деятельность племзавода «Дмитриево» по укреплению социальной инфраструктуры села и обеспечению людей жильем. Так, в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» для сотрудников построили 24 двухквартирных дома. Реализуется проект еще на 28 индивидуальных жилых домов. Благодаря спонсорской поддержке построен ФАП, реконструируются дороги к новым сельхозобъектам, благоустраивают улицы. В планах — строительство детского сада.

«Динамично развивающееся предприятие. Вокруг него и вся инфраструктура тоже растет. Население все это воспринимает очень позитивно. Поэтому здесь и рождаемость пошла вверх, видим, что школа наполнена, ДК отремонтирован. Вся инфраструктура в хорошем состоянии», — сказал Павел Малков. Врио губернатора отметил, что проблему с отсутствием детского сада будут решать. Уже разработанная проектно-сметная документация ускорит включение объекта в профильную программу и обеспечение строительства необходимым финансированием. «Со строительством детского сада в селе Дмитриево нужно помогать. Если готовая ПСД успешно пройдет экспертизу, будем включать объект в программу строительства», — сказал Павел Малков.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Павел Малков посетил АО «Приокский завод цветных металлов». По указу президента оно включено в перечень стратегических предприятий. Также Малков осмотрел кондитерскую фабрику «Верность качеству», ее производственная мощность составляет 20 тонн продукции в сутки.