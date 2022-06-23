В Касимовском районе Малков оценил ход строительства животноводческого комплекса

Объект планируют сдать к 2024 году.

23 июня Павел Малков в ходе рабочей поездки в Касимовский район осмотрел в селе Дмитриево площадку строительства животноводческого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба облправительства .

Строительство молочно-товарной фермы на 2000 голов — это инвестиционный проект. Его реализует А. О. Племзавод «Дмитриево» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Объект планируют сдать к 2024 году. Его стоимость — 2,1 млрд рублей. Производственные мощности комплекса составят почти 21 тысячи тонн молока в год. Инвестпроект позволит создать 30 новых рабочих мест. В настоящее время сформирована проектно-сметная документация, на участке частично провели подготовительные работы, заложили фундаменты. Сейчас обсуждается вопрос предоставления предприятию льготного инвестиционного кредита.

Племзавод «Дмитриево» является одним из передовых и высокорентабельных предприятий Рязанской области. Хозяйство многоотраслевое. Оно занимается как растениеводством, так и животноводством. В частности, валовое производство молока в прошлом году составило 12,8 тыс. тонн, поголовье крупного рогатого скота — 3 тысяч голов. Специалисты применяют передовые технологии содержания и кормления скота, постоянно улучшается генетический потенциал стада. Особое внимание уделяется укреплению кормовой базы и семенного фонда. Это позволяет получать большие урожаи зерновых.

Павел Малков положительно оценил деятельность хозяйства и планы его развития. Врио губернатора отметил, что в условиях экономических санкций важно планировать расширение производства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, создание крепкого семенного фонда. Это поможет в укреплении продовольственной безопасности и импортозамещении.

Чиновник особо отметил деятельность племзавода «Дмитриево» по укреплению социальной инфраструктуры села и обеспечению людей жильем. Так, в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» для сотрудников построили 24 двухквартирных дома. Реализуется проект еще на 28 индивидуальных жилых домов. Благодаря спонсорской поддержке построен ФАП, реконструируются дороги к новым сельхозобъектам, благоустраивают улицы. В планах — строительство детского сада.

«Динамично развивающееся предприятие. Вокруг него и вся инфраструктура тоже растет. Население все это воспринимает очень позитивно. Поэтому здесь и рождаемость пошла вверх, видим, что школа наполнена, ДК отремонтирован. Вся инфраструктура в хорошем состоянии», — сказал Павел Малков. Врио губернатора отметил, что проблему с отсутствием детского сада будут решать. Уже разработанная проектно-сметная документация ускорит включение объекта в профильную программу и обеспечение строительства необходимым финансированием. «Со строительством детского сада в селе Дмитриево нужно помогать. Если готовая ПСД успешно пройдет экспертизу, будем включать объект в программу строительства», — сказал Павел Малков.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Павел Малков посетил АО «Приокский завод цветных металлов». По указу президента оно включено в перечень стратегических предприятий. Также Малков осмотрел кондитерскую фабрику «Верность качеству», ее производственная мощность составляет 20 тонн продукции в сутки.