Малков назвал проект реконструкции торговых рядов в Касимове «управленческим провалом»

Врио губернатора показали старинные здания в ходе его визита в райцентр.

Врио губернатора Павел Малков назвал проект реконструкции торговых рядов в Касимове «управленческим провалом». Об этом сообщило издание « Рязанские ведомости ».

Малкову показали старинные здания в ходе его визита в райцентр.

Как пишет газета, работы подрядчик уже завершил. При этом ряды огорожены забором, а на территории не убран строительный мусор.

По словам представителей местной власти и специалиста технадзхора, здание не удается подключить к электричеству, а зимой с крыш не убирают снег.

«Кто отвечает за проект в целом? Назовите фамилию, имя, отчество. Вы мне сейчас тут каждый накидываете взаимоисключающие замечания. Мне нужен человек, который отвечает за все полностью. Я все это считаю полным управленческим провалом, полным и абсолютным. Здесь не о чем разговаривать», — возмутился врио губернатора.

В публикации указано, что работы над реставрацией велись с 2013 года.

Фото — «Рязанские ведомости».