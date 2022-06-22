Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

По словам бывшей супруги певца, так захотели его родственники.

Певца Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бывшую жену музыканта Валерию Калачеву.

«Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве», — заявила экс-супруга артиста.

Напомним, российский певец камерунского происхождения умер в среду, 22 июня. Ему было 45 лет. По словам Валерии Калачева, Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Ранее сообщалось, что он умер от остановки сердца.