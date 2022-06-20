В Брянской области обстреляли поселок Суземка
Есть пострадавший, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей.
В понедельник, 20 июня, в Брянской области обстреляли поселок Суземка. Об этом в Telegram-канале
По его словам, обстрел произвели в результате ответного удара. Богомаз заявил, что огневую точку быстро подавили. Несколько объектов пострадали.
При обстреле пострадал сотрудник РЭС, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Ему оказали медпомощь.
Также в поселке поврежден один жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов.