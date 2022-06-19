В Окском заповеднике медведь попал в фотоловушку

Снимок опубликовала научный сотрудник заповедника Надежда Панкова на своей странице «ВКонтакте».

На территории Окского заповедника медведь попал в объектив фотоловушки. Снимок опубликовала научный сотрудник заповедника Надежда Панкова на своей странице « ВКонтакте ».

«Редкий в наших рязанских краях зверь медведь продолжает обитать на территории Окского заповедника! Смотрите, какой красивый. На фото видно, как задумчиво он идет мимо кабаньей чесалки. Наверное, мечтает о кабанчике», — написала Панкова.

Она добавила, что на этой локации медведь попадал в кадр в октябре прошлого года, а в мае — километров на 10 севернее.