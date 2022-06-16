Мэр Рязани назвала управляющие компании раздолбаями

В четверг, 16 июня, на заседании гордумы Елена Сорокина выступила с отчетом о проделанной работе в городе в 2021 году.

В четверг, 16 июня, на заседании гордумы Елена Сорокина выступила с отчетом о проделанной работе в городе в 2021 году.

Во время дополнительных вопросов речь зашла об управляющих компаниях. Депутаты обратили внимание на нехватку контейнерных площадок в городе и на не системный вывоз мусора.

Сорокина резко высказалась о работе УК.

«Есть порядочные управляющие компании, которые хорошо делают свое дело. Есть существенный сдвиг в организации площадок для вывоза мусора. Но есть и раздолбаи. Не литературно сказано, но по существу», — отметила мэр города.

Сорокина подчеркнула, что 322 площадки в городе еще необходимо оборудовать. На это уйдет около 100 млн рублей.