В Рязани простились с сержантом Наилем Абдрашитовым, погибшим на Донбассе

Траурные мероприятия прошли во вторник, 14 июня.

В Рязани простились с сержантом Наилем Абдрашитовым. Старший стрелок мотострелковой роты батальона воинской части № 91711 погиб во время спецоперации на Донбассе.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей во вторник, 14 июня. В них участвовали представители облправительства, мэрии Рязани, военного гарнизона, епархии, общественных организаций, а также ветераны, родные и близкие солдата. Соболезнования выразил врио губернатора региона Павел Малков.