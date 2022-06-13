Внезапная смерть мужчины в московском ресторане попала на видео
На кадрах видно, как мужчина пытается откашляться, а посетители вокруг не обращают на него внимания. В какой то момент пострадавший теряет сознание.
Внезапная смерть мужчины в московском ресторане попала на видео. Кадры
Инцидент произошел в воскресенье, 12 июня. В одном из московских ресторанов 38-летний мужчина подавился едой и умер через несколько часов в больнице.
На кадрах видно, как мужчина пытается откашляться, а посетители вокруг не обращают на него внимания. В какой то момент пострадавший теряет сознание.
Отмечается, что, когда приехали врачи, мужчина находился в состоянии клинической смерти.