В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма

В России зарегистрировали случаи заражения новым вариантом омикрон-штамма ВА.4. Об этом заявил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

В России зарегистрировали случаи заражения новым вариантом омикрон-штамма ВА.4. Об этом заявил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

При этом превалирующим остается штамм ВА.2, отметил Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — рассказал ученый.

По его словам, вариант BA.2 и его субварианты несут около 95% от всех новых случаев заражений. Хафизов считает, что хорошая иммунная прослойка благодаря прививкам и перенесенному ранее COVID-19 не позволяют широко распространиться новым субвариантам штамма.

При этом Хафизов отметил, что варианты BA.4 и BA.5 легче передаются, чем ранние формы омикрона.