«Новая газета»: убившим лося браконьером оказался рязанский депутат

Стала известна личность браконьера, который убил лося недалеко от рязанской деревни. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила «Новая газета».

Охотником оказался 47-летний Михаил Кадушечкин и его знакомые. Ранее Кадушечкин служил в полиции, а сейчас находится на пенсии и занимает пост депутата Варсковского сельского поселения.

Также стало известно, что незаконная охота велась в 500 метрах от деревни Красный Восход. Местные егеря услышали выстрелы и остановили два внедорожника, а чуть дальше обнаружили тушу лося.

Ранее в сети появилась информация, что в Рязанской области задержали браконьеров за незаконную охоту. Полиция начала проверку.