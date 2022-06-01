В поселке Керамзавода планируют построить физкультурный комплекс

Четырехэтажное здание намерены разместить на берегу реки Павловка, рядом со сквером «Роща». Рядом со зданием появится парковка на 26 машино-мест и котельная.

В поселке Керамзавода Рязани планируют построить ФОК. Об этом сообщает сайт мэрии.

Четырехэтажное здание намерены разместить на берегу реки Павловка, рядом со сквером «Роща». Рядом со зданием появится парковка на 26 машино-мест и котельная.

Для возведения потребуется получить разрешения максимальный процент застройки (25%) участка площадью 9401 квадратных метров.

Обсуждение проекта на публичных слушаниях пройдет 20 июня в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.