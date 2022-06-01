Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
23°
Сбт, 04
20°
Вск, 05
18°
ЦБ USD 61.58 0.11 03/06
ЦБ EUR 64.91 1.25 03/06
Нал. USD 67.11 / 65 03/06 11:51
Нал. EUR 72.21 / 70 03/06 11:51
Новости
Публикации
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
Вчера 10:00
525
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 142
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 258
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
5 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В поселке Керамзавода планируют построить физкультурный комплекс
Четырехэтажное здание намерены разместить на берегу реки Павловка, рядом со сквером «Роща». Рядом со зданием появится парковка на 26 машино-мест и котельная.

В поселке Керамзавода Рязани планируют построить ФОК. Об этом сообщает сайт мэрии.

Четырехэтажное здание намерены разместить на берегу реки Павловка, рядом со сквером «Роща». Рядом со зданием появится парковка на 26 машино-мест и котельная.

Для возведения потребуется получить разрешения максимальный процент застройки (25%) участка площадью 9401 квадратных метров.

Обсуждение проекта на публичных слушаниях пройдет 20 июня в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.