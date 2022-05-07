В Соколовке 39-летний рязанец украл мобильный из квартиры местного жителя

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в краже мобильного телефона из квартиры на улице Полевой в поселке Соколовка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в краже мобильного телефона из квартиры на улице Полевой в поселке Соколовка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Заявление в полицию поступило от 46-летнего рязанца, он рассказал о пропаже из его квартиры мобильного телефона «путем свободного доступа». Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению мог оказаться причастен 39-летний рязанец, который ранее многократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Мужчина проживал в Соколовке, но дома давно не появлялся. Ориентировку передали наружным патрулям.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции увидели на улице двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Их личности установили, один из пьяных оказался в розыске. Мужчину доставили в отдел полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже.