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В московском метро задержали пристававшего к детям «Учителя года»
В Москве в метро эксгибиционист приставал к двум 13-летним девочкам. Инцидент произошел 24 апреля, сообщает РЕН ТВ.

В Москве в метро эксгибиционист приставал к двум 13-летним девочкам. Инцидент произошел 24 апреля, сообщает РЕН ТВ.

На перегоне между станциями метрополитена мужчина обнажил перед детьми свои половые органы. Через неделю его личность установили, он был задержан. Заведено уголовное дело.

Выяснилось, что эксгибиционист — победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015 году. Он работал в школе Самары, его педагогический стаж — около 11 лет.