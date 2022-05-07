Стали известны подробности наезда на пешехода в Рязани
В Рязани на улице Интернациональной около 18:45 водитель Kia Rio сбил пешехода. По предварительной информации, пострадал 41-летний мужчина.
В Рязани на улице Интернациональной около 18:45 водитель Kia Rio сбил пешехода. По предварительной информации, пострадал 41-летний мужчина, переходивший проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Водитель иномарки был трезв.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, ранее видео с места аварии появилось в соцсетях.