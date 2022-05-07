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Под Рязанью задержали взломщика сельского магазина
Полицейские раскрыли кражу со взломом из магазина в селе Болошнево в Рязанском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу со взломом из магазина в селе Болошнево в Рязанском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился заведующий магазином и сообщил, что торговую точку обокрали. Утром при открытии помещения обнаружили разбитое окно. Из магазина похитили несколько бутылок алкоголя по 0,25 литра, сигареты и продукты.

Полицейские осмотрели место преступления. Выяснилось, что окна здания были защищены металлическими решетками. Таким образом, взломщик не мог проникнуть в торговый зал даже сквозь разбитое стекло. Злоумышленник забрал все, до чего смог дотянуться через прутья решетки.

При опросе местных жителей оперативники узнали, что накануне вечером 36-летний житель села выпивал вместе с приятелем. Этот мужчина сообщил, что к полуночи спиртное у них закончилось, но вскоре знакомый вернулся с несколькими бутылками алкоголя в таре по 0,25 литра. Когда хозяин дома уснул, гость ушел.

Вскоре оперативники разыскали 36-летнего жителя села. Дома у мужчины нашли часть похищенного. Злоумышленника задержали. Ранее он был судим за разбойное нападение и неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.