На въезде в Рязань образовалась пробка у Дягилевского поста ДПС
Днем в субботу, 7 мая, у Дягилевского поста ДПС на Московском шоссе образовалась пробка. По предварительным данным, там оборвались троллейбусные провода.
Днем в субботу, 7 мая, у Дягилевского поста ДПС на Московском шоссе образовалась пробка. По предварительным данным, там оборвались троллейбусные провода.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте аварии находится экипаж ДПС, работают ремонтные службы.
Выясняются обстоятельства случившегося.