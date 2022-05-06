В полиции объяснили массовые задержания рязанцев в майские праздники

Ранее рязанцы в соцсетях рассказали о том, что в майские праздники в Железнодорожный и Советский РОВД несколько раз в день приезжали машины с задержанными.

В полиции объяснили массовые задержания в майские праздники. В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в Рязани и области проходят оперативно-профилактические мероприятия «в том числе, в определенных законом случаях, с доставлением граждан в отделы полиции для проверки».

Ранее рязанцы в соцсетях рассказали о том, что в майские праздники в Железнодорожный и Советский РОВД несколько раз в день приезжали машины с задержанными.