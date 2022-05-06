У рязанских отделений полиции заметили много машин с задержанными

Очевидцы рассказали, что к Железнодорожному и Советскому РОВД в майские праздники каждые 10 минут подъезжали «УАЗики» с задержанными.

У рязанских отделений полиции заметили много машин с задержанными. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях в пятницу, 6 мая.

Рязанец написал, что живет рядом с Железнодорожным РОВД и все майские праздники наблюдал, как каждые 10 минут к отделению приезжают машины с задержанными.

«Сегодня ходил в УФМС за паспортом, пока выходил курить, еще два подъехали с людьми, по внешнему виду не маргиналы», — рассказал мужчина.

Он добавил, что по информации его коллеги, который живет на улице Фирсова, такая же картина наблюдается и у Советского РОВД.

«Подскажите, связано ли это с майскими мероприятиями или просто с улиц забирают людей и привозят для проверки?» — говорится в посте.