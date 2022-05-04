Как Рязань отметит День Победы: программа мероприятий

Основные события состоятся с 5 по 9 мая.

Как Рязань отметит 9 мая. Программа мероприятий

Мэрия рассказала, как Рязань отметит День Победы.

Впервые за два года с начала пандемии COVID-19 празднование состоится в очном формате. По улицам города вновь пройдут колонны военнослужащих, боевой техники и гражданская акция «Бессмертный полк».

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для рязанцев подготовят 77 мероприятий. Они пройдут в различных локациях города.

Основные праздничные мероприятия состоятся с 5 по 9 мая.

5 мая в 12:00 стартует всероссийская акция «Сад памяти» в сквере Александрова. В память о погибших в Великой Отечественной войны будут высажены деревья. В акции примут участие ветераны, представители общественных организаций.

5 мая и до 9 мая в разных районах города по инициативе ТОС пройдут концертные программы, фронтовые поляны.

В период с 6 по 8 мая пройдут адресные поздравления ветеранов по месту жительства. Их организуют творческие коллективы города, образовательные и общественные организации. Мобильные бригады посетят 115 адресов, где проживают ветераны.

8 мая пройдет возложение цветов воинской славы на Скорбященском мемориале.

8 мая по инициативе РЖД пройдет встреча ретро-поезда на Рязань 2, там же пройдет интерактивная программа.

Основные мероприятия состоятся 9 мая. Праздник начнется в 9:45 на площади Победы с возложения цветов к памятнику «Вечного огня».

В 10:00 пройдет рязанский гарнизон.

В 10:30 начнется акция «Бессмертный полк».

В 11:00 на площади Ленина состоится «Смотр строя и песни».

В 11:00 в Кремлевском сквере начнутся народные гуляния до 18:00.

С 15:00 до 18:00 стартует акция «Синий платочек» около рязанской филармонии.

В 17:40 на площади Победы пройдет встреча курсантов по возвращению с Парада Победы с Красной площади

В 18:55 состоится всероссийская минута молчания.

В 19:00 пройдет праздничный концерт с лучшими коллективами города и области. Приглашенный гость — Дмитрий Харатьян с симфоническим губернатором оркестром также выступит на площади Победы.

В 22:00 праздник завершится салютом.

Для горожан, которые не планируют выезжать в центр города, будут организованы праздничные концертные программы: в 14:00 в Лесопарке и сквере Александрова, в 16:00 в ЦПКиО и в 18:00 в парке им. Гагарина.

9 мая музей путешественников организует обзорные сборные экскурсии. Время и место встречи — в 12:00 у памятника Евпатию Коловрату.

Также с 5 мая пройдут эстафетные соревнования.

В мэрии добавили, что в пунктах временного размещения беженцев, где проживает порядка 600 человек также пройдут праздничные мероприятия.