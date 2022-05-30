Мальчика, тело которого нашли в сумке в реке в Ростове-на-Дону, убил родной отец

На допросе он признался, что ребенок умер сам, а тот просто испугался тюрьмы.

Установлены все обстоятельства гибели ребенка, тело которого нашли в сумке в реке в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Погибший — семилетний мальчик. Его тело утопил в реке отец — 32-летний мужчина. На допросе он признался, что ребенок умер сам, а тот просто испугался тюрьмы.

На теле у мальчика криминалисты обнаружили следы от окурков — предположительно, об мальчика тушили сигареты. Также перед смертью ребенка изнасиловали. Сам отец признался, что постоянно избивал ребенка шнуром за то, что он воровал в супермаркете. Таким образом он пытался воспитывать сына. По поводу изнасилования все обвинения отрицает.

Мужчина уже был судим за наркотики. Местонахождение матери ребенка пытаются выяснить следователи.

Ранее сообщалось, что тело ребенка нашли в реке Темерник. По данному факту возбуждено уголовное дело.