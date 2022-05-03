В Рязанском районе при столкновении двух машин пострадала 31-летняя женщина
Авария случилась в понедельник, 2 мая.
В Рязанском районе при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария случилась в понедельник, 2 мая, примерно в 17:10, на 21 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».
По предварительным данным, 60-летняя женщина на Toyota Land Cruiser не уступила дорогу. Автомобиль врезался в Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 30-летний житель Пронского района.
В результате аварии пострадала 31-летняя пассажирка второй легковушки. Ей оказали помощь.
По факту ДТП проводится проверка.