В Рязанском кремле открылась трапезная

Она начала работу с воскресенья, 1 мая.

В Рязанском кремле открылась трапезная. Об этом сообщила пресс-служба епархии .

Трапезная «Кремлевская» начала работу в воскресенье, 1 мая.

«Здесь планируется проводить культурные мероприятия, а в остальное время можно просто вкусно поесть, пообщаться, выпить хорошего кофе или отдохнуть после экскурсии по прекрасному Рязанскому кремлю», — отмечают в епархии.

Трапезная открылась в старинном каретном сарае за алтарем Успенского собора по адресу: Кремль, дом № 8. Она работает каждый день с 11:00 до 21:00.