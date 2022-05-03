В Красноярске на складе полиэтиленовых отходов произошел пожар

Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров.

В Красноярске на складе полиэтиленовых отходов произошел пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на улице 60 лет Октября поступило во вторник, 3 мая, в 10:55 по местному времени (6:55 по Москве). «Загорание полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров», — указано в публикации.

На месте работают 26 спасателей, шесть единиц техники. По информации ведомства, пострадавших нет. Помимо этого, для замера загрязняющих веществ в воздухе на места направили представителей лаборатории минэкологии.

Как сообщили журналистам в региональном главке МЧС, пожар на площади 600 квадратных метров локализовали в 12:28 (8:28 мск).