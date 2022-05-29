В центре Рязани на перекрестке столкнулись два автомобиля
В центре Рязани в воскресенье, 29 мая, произошло ДТП на перекрестке. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Садовая — Вознесенская.
В центре Рязани в воскресенье, 29 мая, произошло ДТП на перекрестке. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Садовая — Вознесенская.
Фото с места аварии прислали РЗН. инфо очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Автомобили получили механические повреждения.
Выясняются подробности аварии.