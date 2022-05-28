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Рязанцы возмутились открытым колодцем посередине улицы
Жители Рязани обратили внимание на открытый колодец посередине дороги. Фото сделано напротив магазина «Ситилинк», параллельно улице Вокзальной.

Жители Рязани обратили внимание на открытый колодец посередине дороги. Фото сделано напротив магазина «Ситилинк», параллельно улице Вокзальной.

«Прямо посередине дороги открытый колодец с водой. Работы вокруг не ведутся, не поставили никаких знаков. Либо въедут в него, либо кто-то провалится», — рассказала РЗН. инфо рязанка.