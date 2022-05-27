Жителя Саранска оштрафовали на 10 тысяч за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Мужчина со своими приятелями ехали на поезде «Москва — Саранск» и нарушали общественный порядок. На станции Рязань-1 на них составили административный протокол.

В Рязани вынесли приговор жителю Саранска, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 44-летний мужчина в компании друзей ехал на поезде «Москва — Саранск». Все они были в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. Прибыв на Рязань-1, компанию задержали сотрудники транспортной прокуратуры, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Чтобы избежать наказания, мужчина пытался дать взятку в размере пяти тысяч рублей, но сотрудники ведомства отказались.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему назначали наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей.