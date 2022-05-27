В Рязанской области простились с тремя солдатами, погибшими на Украине

В пятницу, 27 мая, прошла церемония прощания с гвардии майором Владимиром Чилиным, гвардии младшим сержантом Михаилом Елмановым и гвардии сержантом Вадимом Булатовым. Они погибли во время специальной операции.

В Рязанской области простились с тремя солдатами, погибшими на Украине.

В пятницу, 27 мая, прошла церемония прощания с гвардии майором Владимиром Чилиным, гвардии младшим сержантом Михаилом Елмановым и гвардии сержантом Вадимом Булатовым. Они погибли во время специальной операции.

Траурные мероприятия прошли в Сараевском районе и Рязани. В них участвовали власти, командования ВДВ, Рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций, ветераны, а также родные и близкие погибших.

Соболезнования семьям военнослужащих выразил врио губернатора региона Павел Малков.