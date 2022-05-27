В Рязанской области появится услуга по сопровождению детей-инвалидов к месту занятий

Об инициативе рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании по делам инвалидов при губернаторе региона.

В Рязанской области появится услуга по сопровождению детей-инвалидов к месту занятий. Об этом сообщили « Рязанские ведомости ».

Об инициативе рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании по делам инвалидов при губернаторе региона.

По его словам, запрос на подобную услугу был у семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями. Она будет внесена в общий перечень.

Воспользоваться услугой родители детей с инвалидностью смогут с августа.