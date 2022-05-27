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В Рязанской области появится услуга по сопровождению детей-инвалидов к месту занятий
Об инициативе рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании по делам инвалидов при губернаторе региона.

В Рязанской области появится услуга по сопровождению детей-инвалидов к месту занятий. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Об инициативе рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании по делам инвалидов при губернаторе региона.

По его словам, запрос на подобную услугу был у семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями. Она будет внесена в общий перечень.

Воспользоваться услугой родители детей с инвалидностью смогут с августа.