В Рязанской области появится услуга по сопровождению детей-инвалидов к месту занятий
Об инициативе рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании по делам инвалидов при губернаторе региона.
В Рязанской области появится услуга по сопровождению детей-инвалидов к месту занятий. Об этом сообщили «
Об инициативе рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Емец на заседании по делам инвалидов при губернаторе региона.
По его словам, запрос на подобную услугу был у семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями. Она будет внесена в общий перечень.
Воспользоваться услугой родители детей с инвалидностью смогут с августа.