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Пострадавшей в ДТП с грузовиком на железнодорожном переезде в Касимове женщине требуется операция
17 мая она попала в ДТП с грузовиком на железнодорожном переезде в Касимовском районе.

Рязанцев просят помочь в сборе средств для жительницы поселка Крутоярский Олеси Власовой. Пост об этом в среду, 25 мая, появился в группе «Автоклуб города Касимов».

17 мая она попала в ДТП с грузовиком на железнодорожном переезде в Касимовском районе. В аварии девушка получила тяжелые травмы. Ей требуется срочная операция в НИИ Склифосовского. Она стоит более 500 тысяч рублей.

Всех неравнодушных просят оказать финансовую помощь.

Карта: 2202 2008 6578 4399 (карта матери Власовой Галимы Гимрановны) или по номеру телефона: +7 (910) 636-74-35.

Напомним, авария случилась 17 мая на железнодорожном переезде. На дороге столкнулись грузовик «СЗАП 6385» с полуприцепом «СЗАП 83053», которым управлял 37-летний житель Тамбова, и «Киа Рио», которым управляла 40-летняя женщина.