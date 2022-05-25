В Красноярском крае десятилетний ребенок застрелил друга из карабина
Прокуратура начала проверку.
В Красноярском крае десятилетний ребенок застрелил друга из карабина. Об этом сообщило
Инцидент произошел в поселке Стрелка во вторник, 24 мая.
Как установил орган, десятилетний ребенок, живущий с родителями, имел доступ к месту хранения от сейфа, где хранился карабин. Он достал из него оружие, чтобы показать своему десятилетнему другу. Непроизвольно мальчик выстрелил в приятеля. «В результате полученного ранения ребенок скончался», — указано в сообщении прокуратуры.
В ведомстве заявили о начале проверки. Отмечается, что следком возбудил дело по факту гибели ребенка после неосторожного обращения с оружием.