В пресс-службе РГРТУ прокомментировали сообщения об эвакуации

«Занятия приостановлены до момента окончания проверки экстренными службами», — сообщили в пресс-службе вуза.

В пресс-службе РГРТУ прокомментировали сообщения об эвакуации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете отметили, что эвакуация произошла после анонимных звонков с сообщениями о минировании зданий. «Занятия приостановлены до момента окончания проверки экстренными службами», — сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что студентов и преподавателей эвакуировали из лабораторного и главного корпусов.

Напомним, об инциденте стало известно во вторник, 24 мая.