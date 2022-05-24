В пресс-службе РГРТУ прокомментировали сообщения об эвакуации
«Занятия приостановлены до момента окончания проверки экстренными службами», — сообщили в пресс-службе вуза.
В пресс-службе РГРТУ прокомментировали сообщения об эвакуации. Об этом сообщило
В университете отметили, что эвакуация произошла после анонимных звонков с сообщениями о минировании зданий. «Занятия приостановлены до момента окончания проверки экстренными службами», — сообщили в пресс-службе вуза.
Отмечается, что студентов и преподавателей эвакуировали из лабораторного и главного корпусов.
Напомним, об инциденте стало известно во вторник, 24 мая.