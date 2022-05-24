ГК «Автоимпорт» провела конференцию в честь 25-летия

За четверть века из магазина запасных частей вырос крупный автомобильный холдинг, который, по данным «Автобизнесревю», в 2021 году продал более десяти тысяч машин.

Состоялась конференция, посвященная 25-летнему юбилею ГК «Автоимпорт». Об этом сообщила пресс-служба группы.

За четверть века из магазина запасных частей вырос крупный автомобильный холдинг, который, по данным «Автобизнесревю», в 2021 году продал более десяти тысяч машин.

«Мы должны сплотиться, работать все лучше, больше, эффективнее. На благо страны, на благо развития нашего региона. И на развитие, разумеется, нашей любимой компании, которой в апреле-месяце было 25 лет», — поздравил участников конференции президент Г. К. Олег Смирнов.

Сегодня группа компаний «Автоимпорт» — это четыре региона присутствия, 20 брендов, 30 автосалонов, около 2000 сотрудников. Компании удается успешно расти, несмотря на кризисы, и оставаться при этом одним из привлекательных работодателей Рязани.

В группе компаний развиваются спорт-направление и ЗОЖ. У «Автоимпорта» есть футбольная команда. Пять команд участвуют в Ночной хоккейной лиге. Однако главное достижение — это самая масштабная в регионе корпоративная спартакиада.

В памятный день «Автоимпорт» наградил ветеранов компании, лучших сотрудников и самых активных спортсменов.

Будучи неотъемлемой частью социально-экономической жизни Рязанского региона, группа компаний «Автоимпорт» принимает активное участие в общественной жизни города, помогая реализации таких проектов как «Цветочный патруль» на 8 марта и «Бессмертный полк».