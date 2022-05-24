Экономист объяснил связь между ценами в магазинах и курсом доллара

Также Евгений Смирнов спрогнозировал годовой уровень инфляции.

Связь между ценами в российских магазинах и курсом доллара сокращается. Об этом сообщил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов, пишет агентство «Прайм» .

По его словам, на фоне санкций курс рубля к доллару растет, что помогает смягчить темпы инфляции. Смирнов напомнил, что в апреле показатель в годовом исчислении достиг максимума за последние 20 лет. При этом, отмечает специалист, рост потребительских цен замедлился. «Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20%", — подчеркнул экономист.

Как отметил Смирнов, Банк России не может разом отменить ограничения — это усилит экономический спад Поэтому процесс не станет быстрым. Многие вещи зависят от логистики. Так, новые поставки пока не отлажены. Как только это случится, цены вновь будут расти, прогнозирует экономист.