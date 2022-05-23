Сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка

Компания сообщила о приостановке деятельности и закрытии кофеен в России в начале марта.

Сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

В американской компании сообщили, что приняли решение не присутствовать на российском рынке под брендом Starbucks. Компания сообщила о приостановке деятельности и закрытии кофеен в России в начале марта.

Отмечается, что в течение полугода российским сотрудникам будут выплачивать зарплату, а также помогут перейти на другу работу в других компаниях. В России у компании насчитывается две тысячи работников.

Американская сеть кофеен Starbucks была основана в 1971 году в Сиэтле, управляет более 32 тысячами кофеен и является крупнейшей в мире.