На Алтае в ДТП погиб четырехлетний ребенок, вылетев в лобовое стекло

Он сидел на переднем пассажирском сидении на руках у 19-летнего пассажира.

На Алтае произошло смертельное ДТП с участием четырехлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил портал «Новости Горного Алтая».

Авария случилась накануне в воскресенье, 22 мая, примерно в 21.50 на 43-километре автодороги «Черга-Ильинка-Мариинск». Там 20-летняя жительница Шебалинского района ехала на автомобиле Toyota Carina, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения. Внутри автомобиля ехали 19-летний юноша с четырехлетним ребенком на руках на пассажирском сидении, а также 35-летний собственник иномарки на заднем сиденье.

В какой-то момент водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. От удара ребенок вылетел в лобовое стекло. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Прибывшие полицейские установили, что в момент ДТП у нее была степень опьянения в количестве 0,23 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Против собственника иномарки возбуждено дело по статье «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.