Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой перестала сотрудничать с адвокатом Калиновым

Девушка пропала 25 июля 2021 года. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой перестала сотрудничать с адвокатом Максимом Калиновым. Об этом юрист сообщил РЗН.инфо.

Калинов сообщил, что не может раскрыть причины случившегося.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.