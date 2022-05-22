В Москве мужчина открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
В московском ЖК «Спутник» молодой человек зашел в подъезд и открыл огонь. По предварительным данным, пострадали двое. Видео момента стрельбы опубликовал Mash.
В московском ЖК «Спутник» молодой человек зашел в подъезд и открыл огонь. По предварительным данным, пострадали двое. Видео момента стрельбы опубликовал
По словам очевидцев, мужчина был пьян. Конфликт начался в магазине, где он нагрубил девушкам на кассе. Молодой человек одной из покупательниц попытался его успокоить, но мужчина достал пистолет. В подъезде дома он начал стрелять.
Выясняются подробности случившегося.