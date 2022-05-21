Сорокина поздравила активистов ТОС с профессиональным праздником

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила ТОСовцев с Днем территориального общественного самоуправления. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила ТОСовцев с Днем территориального общественного самоуправления. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

«Ни одно дело в городе сегодня не обходится без совета активистов ТОС — какую дорогу ремонтировать прежде всего, где поставить детскую площадку, как обустроить сквер, где нужна дорожка в школу — по каждому вопросу обязательно советуемся с нашими первыми помощниками — ТОСовцами. Когда трудно, они первыми приходят на помощь — и в дни, когда мы всем миром противостояли ковиду, и когда надо было распределять гуманитарную помощь и помогать в пунктах временного размещения для граждан ЛНР и ДНР», — написала Сорокина.

По ее словам, Дом ТОС стал городской дискуссионной площадкой, объединившей активистов ТОС, НКО и общественных советов.

Сорокина добавила, что при поддержке правительства области, ассоциации ТОС площадь Дома ТОС скоро увеличится в два раза.