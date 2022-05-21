Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
12°
Пнд, 23
Втр, 24
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.65 / 64 20/05 16:09
Нал. EUR 65.65 / 64 20/05 16:09
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 2022 14:15
5 132
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 870
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
5 592
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
7 256
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сорокина поздравила активистов ТОС с профессиональным праздником
Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила ТОСовцев с Днем территориального общественного самоуправления. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила ТОСовцев с Днем территориального общественного самоуправления. Пост опубликован на ее странице «ВКонтакте».

«Ни одно дело в городе сегодня не обходится без совета активистов ТОС — какую дорогу ремонтировать прежде всего, где поставить детскую площадку, как обустроить сквер, где нужна дорожка в школу — по каждому вопросу обязательно советуемся с нашими первыми помощниками — ТОСовцами. Когда трудно, они первыми приходят на помощь — и в дни, когда мы всем миром противостояли ковиду, и когда надо было распределять гуманитарную помощь и помогать в пунктах временного размещения для граждан ЛНР и ДНР», — написала Сорокина.

По ее словам, Дом ТОС стал городской дискуссионной площадкой, объединившей активистов ТОС, НКО и общественных советов.

Сорокина добавила, что при поддержке правительства области, ассоциации ТОС площадь Дома ТОС скоро увеличится в два раза.