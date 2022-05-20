В Рязани пропала 76-летняя Виктория Собота

Женщина вышла из дома 20 мая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Рязани пропала 76-летняя Виктория Собота. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Женщина вышла из дома 20 мая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Виктория Собота ростом 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в коричневую куртку, черные штаны, коричневые ботинки и черную вязаную шапку.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить дежурному отряда, либо позвонить по телефонам: 8)800)700-54-52 или 112.