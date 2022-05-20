В России открываются магазины Reserved и Cropp

Информацию подтвердили и в ТРЦ «М5 Молл».

В России открываются магазины польского ретейлера LPP. Об этом сообщило РИА Новости .

В частности, речь идет о магазинах Reserved и Cropp. Так, они открылись в московском торговом центре «Авиапарк». Отмечается, что цены в них остались, как до закрытия. При этом магазин Mohito по-прежнему закрыт.

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» также подтвердили открытие магазинов. Оно запланировано на ближайшее время.

В ряде СМИ появилась информация о том, что торговые точки сменят названия. Mohito будет называться M, Reserved — Re, Sinsay — «Син».

Также в четверг, 19 мая, сообщалось, что ретейлер LPP продаст российскую компанию китайскому консорциуму. Уточнялось, что покупатель не купит права на использование товарных марок и наименований одежды, принадлежащих польской фирме, но сможет продать товары, имеющиеся у российской компании.