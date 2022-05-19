В Сочи пенсионерка сорвалась со скалы. Об этом в четверг, 19 мая,
Инцидент случился недалеко от села Алексеевское в Лазаревском районе курорта. 61-летняя женщина заблудилась в лесу. В какой-то момент она сорвалась со скалы Коготь и зацепилась за упавшее дерево, после чего позвонила спасателям.
«Спасатели выдвинулись на поиск туристки, спустя полтора часа женщину удалось обнаружить. Спустившись к ней, сотрудники МЧС оказали ей первую помощь — наложили шины для иммобилизации травмированных нижних конечностей, зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на голову наложили фиксирующую повязку», — говорится в сообщении.
Женщину эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Ее спускали около полутора часов, после чего передали медикам.
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