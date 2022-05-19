В Анапе мужчина погиб, сорвавшись со скалы

Трагедия случилась накануне в среду, 18 мая.

В Анапе мужчина сорвался со скалы и погиб. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на Анапский отряд краевой службы «Кубань-СПАС».

Трагедия случилась накануне в среду, 18 мая. 41-летний мужчина поднимался по туристической лестнице «800 ступеней», сорвался вниз и погиб от полученных травм. Его тело обнаружили жители поселка Супсех.

«Район 800 ступеней. Спасатели Анапского отряда („Кубань-СПАС“ — ред.) произвели спуск погибшего с крутого склона горы», — говорится в комментарии к посту.

Фото Анапского отряда краевой службы