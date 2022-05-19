В Анапе мужчина погиб, сорвавшись со скалы
Трагедия случилась накануне в среду, 18 мая.
В Анапе мужчина сорвался со скалы и погиб. Об этом в четверг, 19 мая,
Трагедия случилась накануне в среду, 18 мая. 41-летний мужчина поднимался по туристической лестнице «800 ступеней», сорвался вниз и погиб от полученных травм. Его тело обнаружили жители поселка Супсех.
«Район 800 ступеней. Спасатели Анапского отряда („Кубань-СПАС“ — ред.) произвели спуск погибшего с крутого склона горы», — говорится в комментарии к посту.
Фото Анапского отряда краевой службы