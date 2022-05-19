В Рязани разыскивают 29-летнего Константина Сиверцова

Мужчина пропал 14 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани разыскивают 29-летнего Константина Сиверцова. Ориентировку на поиск мужчины в четверг, 19 мая, опубликовало региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 14 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Константин Сиверцов ростом 170 сантиметров имеет сине-голубые глаза и черные волосы. В день пропажи был одет в красную куртку, красную футболку, черные джинсы и красные с черным кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.