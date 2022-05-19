В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажного дома
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В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажного дома. Момент падения
Инцидент случился в среду, 18 мая, в Первомайском районе города. Годовалый ребенок залез на подоконник второго этажа. Его заметили прохожие и попытались предотвратить трагедию. Одна из прохожих подбежала к окну и попыталась поймать ребенка, но младенец отскочил от ее рук и упал на бетонную лестницу, ведущую в подвал. Женщина спустилась и подняла ребенка. Остальные прохожие вызвали скорую.
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